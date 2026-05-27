В ГД предложили установить единый минимальный стандарт зарплаты медработников

Депутаты фракции "Справедливая Россия" подготовили законопроект, закрепляющий единый федеральный стандарт оплаты труда медицинских работников. Документ, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в среду, 27 мая.

Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и глава думской фракции СР Федот Тумусов. Как следует из пояснительной записки, предлагается установить правило, согласно которому заработная плата медработника за полностью отработанную месячную норму и выполненные трудовые обязанности не сможет быть ниже 150% средней зарплаты в конкретном субъекте РФ.

Миронов пояснил агентству, что речь идет о формировании нижней федеральной планки, обязательной для соблюдения по всей стране, и эта мера не отменяет выплату дополнительных надбавок.

Политик отметил, что сейчас в федеральном законодательстве отсутствует прямая норма, гарантирующая минимальный размер оплаты труда медработников в привязке к средней региональной зарплате.

По его мнению, принятие законопроекта поможет укрепить кадровый потенциал здравоохранения, а также повысить доступность и качество медицинской помощи в России.

Ранее правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами выступило с рекомендацией изменить структуру заработной платы медицинских работников. Предлагается усовершенствовать систему оплаты труда таким образом, чтобы доля гарантированной части без учета компенсационных выплат составляла минимум 50%.