Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:27

Политика

В ГД предложили установить единый минимальный стандарт зарплаты медработников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты фракции "Справедливая Россия" подготовили законопроект, закрепляющий единый федеральный стандарт оплаты труда медицинских работников. Документ, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в среду, 27 мая.

Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и глава думской фракции СР Федот Тумусов. Как следует из пояснительной записки, предлагается установить правило, согласно которому заработная плата медработника за полностью отработанную месячную норму и выполненные трудовые обязанности не сможет быть ниже 150% средней зарплаты в конкретном субъекте РФ.

Миронов пояснил агентству, что речь идет о формировании нижней федеральной планки, обязательной для соблюдения по всей стране, и эта мера не отменяет выплату дополнительных надбавок.

Политик отметил, что сейчас в федеральном законодательстве отсутствует прямая норма, гарантирующая минимальный размер оплаты труда медработников в привязке к средней региональной зарплате.

По его мнению, принятие законопроекта поможет укрепить кадровый потенциал здравоохранения, а также повысить доступность и качество медицинской помощи в России.

Ранее правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами выступило с рекомендацией изменить структуру заработной платы медицинских работников. Предлагается усовершенствовать систему оплаты труда таким образом, чтобы доля гарантированной части без учета компенсационных выплат составляла минимум 50%.

Читайте также


политикамедицина

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика