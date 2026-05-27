Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 03:59

Происшествия

Свыше 5 тысяч человек погибли в США с начала года в результате стрельбы

Фото: depositphotos/Ivankmit

С начала 2026 года число погибших в результате инцидентов со стрельбой в США превысило 5 тысяч человек. Об этом сообщается в обновленных данных организации Gun Violence Archive (GVA), отслеживающей статистику вооруженного насилия.

По состоянию на 27 мая, помимо жертв, ранения в ходе перестрелок и других происшествий с применением огнестрельного оружия получили свыше 9 тысяч человек. Аналитики организации подсчитали, что в среднем ежедневно от огнестрельных ранений в Соединенных Штатах погибают 35 человек.

При этом динамика роста числа жертв отражается в ежемесячных сводках GVA. В частности, 26 апреля сообщалось о 4 тысячах погибших с начала года.

Согласно статистике, с января в стране зарегистрировано 158 случаев массовой стрельбы (без учета нападавшего). Кроме того, зафиксировано 8 инцидентов, квалифицированных как массовые убийства, – в каждом из них от огнестрельного оружия погибли более четырех человек.

Ранее один человек погиб во время стрельбы в районе исламского центра в Сан-Диего. По информации СМИ, погибший был охранником центра. Вскоре городская полиция ликвидировала стрелка.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика