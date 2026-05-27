Свыше 5 тысяч человек погибли в США с начала года в результате стрельбы

С начала 2026 года число погибших в результате инцидентов со стрельбой в США превысило 5 тысяч человек. Об этом сообщается в обновленных данных организации Gun Violence Archive (GVA), отслеживающей статистику вооруженного насилия.

По состоянию на 27 мая, помимо жертв, ранения в ходе перестрелок и других происшествий с применением огнестрельного оружия получили свыше 9 тысяч человек. Аналитики организации подсчитали, что в среднем ежедневно от огнестрельных ранений в Соединенных Штатах погибают 35 человек.

При этом динамика роста числа жертв отражается в ежемесячных сводках GVA. В частности, 26 апреля сообщалось о 4 тысячах погибших с начала года.

Согласно статистике, с января в стране зарегистрировано 158 случаев массовой стрельбы (без учета нападавшего). Кроме того, зафиксировано 8 инцидентов, квалифицированных как массовые убийства, – в каждом из них от огнестрельного оружия погибли более четырех человек.

Ранее один человек погиб во время стрельбы в районе исламского центра в Сан-Диего. По информации СМИ, погибший был охранником центра. Вскоре городская полиция ликвидировала стрелка.