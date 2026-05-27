За ночь над регионами РФ сбиты 140 украинских БПЛА

В ночь на 27 мая над регионами РФ сбиты 140 украинских БПЛА, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По информации ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями. Помимо этого, беспилотники были перехвачены над Республикой Крым и Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В частности, ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Пострадали две женщины, они были госпитализированы. Одна из них сейчас находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, украинская ракета поразила офис Южного управления Центрального банка в Севастополе. В результате удара загорелась кровля здания, а взрывная волна выбила окна и повредила балконы в соседних жилых домах. По словам губернатора Михаила Развожаева, над Севастополем было сбито 14 БПЛА.

