Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 10:06

Происшествия

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов 10:07

В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана.

Инцидент произошел в районе села Железинка Павлодарской области. На борту в момент ЧП находились два члена экипажа.

"В результате происшествия один пилот погиб. Второй пилот извлечен сотрудниками департамента по ЧС, находится в сознании", – указали в министерстве.

Уточняется, что самолет, выполнявший авиационно-химические работы, эксплуатируется ОЮЛ "Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации" (ЭЛИСА). По предварительным данным, он задел линии электропередачи.

Ранее самолет "Аэропракт-22" совершил жесткую посадку в Богучанском муниципальном округе в Красноярском крае. Сразу после взлета экипаж воздушного транспорта, принадлежащего авиакомпании "Аэропром", доложил об отказе двигателя и был вынужден совершить аварийную посадку.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает две ключевые версии случившегося: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.

Читайте также


происшествиятранспортза рубежом

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика