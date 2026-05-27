Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане

В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана.

Инцидент произошел в районе села Железинка Павлодарской области. На борту в момент ЧП находились два члена экипажа.

"В результате происшествия один пилот погиб. Второй пилот извлечен сотрудниками департамента по ЧС, находится в сознании", – указали в министерстве.

Уточняется, что самолет, выполнявший авиационно-химические работы, эксплуатируется ОЮЛ "Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации" (ЭЛИСА). По предварительным данным, он задел линии электропередачи.

Ранее самолет "Аэропракт-22" совершил жесткую посадку в Богучанском муниципальном округе в Красноярском крае. Сразу после взлета экипаж воздушного транспорта, принадлежащего авиакомпании "Аэропром", доложил об отказе двигателя и был вынужден совершить аварийную посадку.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает две ключевые версии случившегося: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.