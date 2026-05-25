Новости

12:05

Происшествия

Воздушное судно совершило жесткую посадку в Красноярском крае

Фото: 24.mchs.gov.ru

Небольшое воздушное судно совершило жесткую посадку в Богучанском муниципальном округе в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Осиновый Мыс примерно в 14:50 по местному времени (10:50 по Москве. – Прим. ред.). В результате ЧП травмы получили два человека.

По словам источника ТАСС в оперативных службах, речь идет о самолете "Аэропракт-22". Как уточнил собеседник журналистов, состояние командира оценивается как тяжелое, а второго пилота, выполнявшего роль наблюдателя, – как более стабильное.

Схожий инцидент ранее произошел в Республике Коми. Частный вертолет Ми-8Т, доставлявший вахтовиков в Ненецкий автономный округ, жестко приземлился в Усинске. В этот момент на борту находились 24 человека.

Всего пострадали 10 человек. Из них двое получили травмы средней степени тяжести, остальные – легкой. Всех доставили в больницу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

