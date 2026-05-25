25 мая, 15:58

Культура

Книги Эдуарда Лимонова попали в список подлежащих маркировке изданий

Фото: ТАСС/Роман Демьяненко

Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой список книг, в которых есть упоминания о наркотических средствах и которые нужно специально маркировать. В этом перечне оказались и произведения российского писателя и политика Эдуарда Лимонова, сообщает ТАСС.

Теперь требуется маркировка его книг "В Сырах: Роман в промзоне" и "Москва майская" издательства "Альпина.Проза".

Всего в обновленный перечень, который появился на сайте Российского книжного союза, вошло порядка 1 тысячи произведений. Среди них – работы Виктора Пелевина, Дины Рубиной, Сергея Лукьяненко, Натальи Нестеровой и Татьяны Устиновой. Из зарубежных авторов – Эрих Мария Ремарк, Даниель Киз и Джон Стейнбек.

Изменения в закон о наркотических средствах начали действовать в России с 1 марта 2026 года. Согласно им, произведения искусства и литературы, которые опубликовали после 1 августа 1990 года и где есть упоминание наркотиков, нужно сопровождать предупреждением в виде антинаркотического знака и изображения восклицательного знака.

Список РКС публичный. Его используют книжные магазины, издательства, библиотеки для общего соблюдения закона. Книги могут быть включены туда по заявлению правообладателей при подтверждении наличия определенного контента.

Ранее стало известно, что маркировка также понадобится книгам о музыканте и лидере группы "Гражданская оборона" Егоре Летове. Они попали в список, поскольку в них есть упоминание запрещенных веществ.

