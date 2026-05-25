"Ростех" разработал зенитный комплекс "Цитадель" для борьбы с БПЛА

"Ростех" разработал новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", предназначенный для борьбы с БПЛА противника. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.

Комплекс обладает калибром 30 миллиметров и способен защищать стационарные объекты от ударов БПЛА самолетного и мультикоптерного типа. Система может работать в круглосуточном режиме. Особенностью нового комплекса стали снаряды со шрапнелью и дистанционно управляемый взрыватель.

Система рассчитывает оптимальную точку подрыва боеприпаса на траектории полета цели. Благодаря этому для поражения объекта нужно гораздо меньше снарядов.

Для обнаружения целей используются как оптико-электронная, так и радиолокационная системы. Эффективность "Цитадели" подтверждена в условиях реального боя.

