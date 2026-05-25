Целевики получат приоритет при поступлении в российские колледжи

Абитуриенты колледжей и техникумов, подавшие заявку на заключение целевого договора, будут зачислены в первую очередь. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Приемная кампания в российских вузах, а также организациях среднего профессионального образования (СПО) начнется 20 июня и продлится до 15 августа. При этом поступить в колледжи и техникумы можно будет до 25 ноября при наличии свободных мест.

"Из года в год возрастает популярность суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". В этом году к его работе подключились 1 824 университета вместе с филиалами, это на 100 больше, чем годом ранее", – приводятся в сообщении слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Отмечается, что цифровые сервисы "Поступление в вуз онлайн" и "Поступление в СПО онлайн" дают абитуриентам возможность быстро и удобно подать документы в учебное заведение. К первому подключены в том числе 36 педагогических вузов, подведомственных министерству просвещения РФ.

В аппарате Чернышенко также рассказали, что в этом году впервые сервис "Поступление в СПО онлайн" смогут попробовать жители Ленинградской, Костромской, Волгоградской и Ульяновской областей, а также Красноярского края.

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, сейчас система профессионального образования в стране становится все более популярной. Молодые люди начали чаще интересоваться колледжами, а на одно место в среднем претендуют 3–4 человека. При этом на некоторых направлениях бывает и по 15 заявок.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах для связанных с биоэкономикой специальностей. Российскому правительству предстоит оценить эффективность кадрового обеспечения проектов в соответствующей сфере и при необходимости принять меры по увеличению контрольных цифр приема на обучение.

