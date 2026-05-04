Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 17:01

Общество

Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах в сфере биоэкономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Владимир Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в колледжах и вузах для специальностей, связанных с биоэкономикой. Перечень указаний, выданных по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля, размещен на сайте Кремля.

Согласно документу, правительство РФ должно оценить эффективность кадрового обеспечения проектов в соответствующей сфере и, при необходимости, принять меры по увеличению контрольных цифр приема на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования по вышеуказанным профессиям.

Финансирование предполагается за счет средств федерального, региональных и местных бюджетов.

Доклад о выполнении этого поручения должен быть представлен до 1 июля 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вместе с тем глава государства возложил на кабмин ответственность по постепенному увеличению финансирования нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Аналогичное указание распространяется и на программы или проекты, способствующие развитию данной области. Дедлайн по этому вопросу стоит до 1 августа.

В качестве еще одного поручения президент указал разработать и утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики до 2036 года и дальнейшую перспективу. Параллельно с этим правительству предстоит привести в соответствие с ней все стратегические документы. Ответственным также назначен Мишустин, а срок выполнения установлен до 1 июня.

Путин еще в начале года призывал ускорить работу над созданием стратегии формирования биоэкономики до середины XXI века. Также президент обратился к кабмину с просьбой разработать механизмы для развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, сценарии их применения в экономике и социальной сфере. Как пояснял глава государства, данные меры поспособствуют окупаемости российскими компаниями инвестиций и осуществлению ими долгосрочных планов.

Читайте также


властьобразованиеобщество

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика