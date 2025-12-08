Путин поручил незамедлительно начать структурные изменения российской экономики

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российское правительство должно незамедлительно приступить к осуществлению плана по структурным изменениям в отечественной экономике. Соответствующее поручение дал Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Соответствующий документ, рассчитанный до 2030 года, включает в себя создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и производствах с высокой добавленной стоимостью. Также он предусматривает увеличение потребления отечественных товаров.

"Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых", – заявил Путин.

Выступая на этом же заседании, глава государства обратил внимание на снижение инфляции в стране. По его подсчетам, данный показатель по итогам 2025 года будет около 6% или даже ниже.

При этом вместе с инфляцией снизились темпы роста ВВП, которые, согласно прогнозам, в конце года должны составить около 1%.

