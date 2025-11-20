ГД приняла закон об индексации МРОТ с 1 января 2026 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы приняли закон об индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года на 20,7%. Установленная сумма составит 27 093 рубля в месяц.

В пояснительной записке к закону также уточняется, что соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год составит 48%. Ожидается, что это позволит обеспечить повышение зарплаты около 4,6 миллиона работников.

Как сообщалось ранее, в России хотят обязать работодателей в коммерческом секторе проводить индексацию зарплат не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Изменения относятся к статье 134 Трудового кодекса.

По мнению авторов инициативы, это позволит установить честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов.

В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов рассказывал, что индексация социальных выплат в 2026 году предусматривается проектом федерального бюджета. Некоторым категориям бюджетников зарплату повысят с учетом прогнозированного темпа роста номинальной оплаты труда.

