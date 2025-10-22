Силуанов рассказал об индексации зарплат и соцвыплат в 2026 году

Фото: depositphotos/zaktatyana

Индексация социальных выплат в 2026 году предусматривается проектом федерального бюджета. При этом указным категориям бюджетников зарплату повысят с учетом прогнозированного темпа роста номинальной оплаты труда, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

"В 2026 году этот показатель составит 7,6%", – приводит его слова ТАСС.

Министр также указал, что выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал проиндексируют с учетом уровня инфляции на 6,8%.

Вместе с тем страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров будут повышены на 7,6% с 1 января. Это объединит индексации по уровню инфляции и прогнозируемый рост зарплат.

"В последующие годы предусмотрена индексация в плановом порядке с 1 февраля и с 1 апреля. Средний размер пенсии по старости на конец 2026 года составит 27 117 рублей", – пояснил Силуанов.

При этом прожиточный минимум вырастет на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей. Данное повышение позволит увеличить размер пособий и соцвыплат, определяемых из расчета этого показателя.

В проекте бюджета также заложено ускоренное увеличение минимального размера оплаты труда. В следующем году он составит 27 093 рубля.

Как ранее рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, в 2026 году минимальный уровень страховой пенсии по старости достигнет 14 287 рублей. Данная выплата является наиболее распространенным видом пенсионного обеспечения. Уточняется, что ее размер определяется фиксированной выплатой и пенсионными баллами (ИПК).

Вместе с тем в Госдуме предложили упростить механизм получения накопительной пенсии. На перечисление средств в накопительную часть пенсии с 2014 года действует мораторий, из-за чего все страховые взносы работодателей идут на страховую часть.