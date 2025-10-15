Форма поиска по сайту

15 октября, 07:41

Общество

График выплат детских пособий и пенсий поменяется в ноябре

Фото: depositphotos/zaktatyana

В ноябре 2025 года в России изменится график выплат детских пособий и пенсий. Об этом сообщила газета "Известия".

Срок выплат сдвинется из-за официальных праздничных дней. В частности, речь идет о Дне народного единства, который отмечается 4 ноября, в связи с чем будут перенесены выходные.

Детские пособия выплатят 1 ноября, 5 ноября начислят ежемесячное пособие из материнского капитала, а 7 ноября выплаты получат работающие родители детей до 1,5 года.

Также будут досрочно выплачены пенсии. Денежные средства должны поступить на счета россиян в последний рабочий день перед праздниками.

Ранее группа депутатов под руководством председателя партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова предложила направить в Госдуму законопроект, которым предлагается в два раза повысить социальные пенсии в стране. Речь идет о мужчинах в возрасте от 70 лет и женщинах в возрасте от 65 лет, а также об инвалидах II группы и детях, которые потеряли одного из родителей.

