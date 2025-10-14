Депутат Милонов ответил на предложение повысить детский прожиточный минимум в РФ

В Госдуме предложили увеличить детский прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. Будут ли приняты подобные меры, разбиралась Москва 24.

Реальные затраты

Пересмотреть детский прожиточный минимум предложил депутат Госдумы Александр Аксененко. Соответствующее обращение он отправил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщило РИА Новости.





Александр Аксененко депутат Госдумы Прошу Вас <...> рассмотреть возможность внесения изменений в действующее правовое регулирование в части установления величины прожиточного минимума для детей с целью укрепления социальной стабильности и стимулирования демографического роста.

Аксененко подчеркнул, что на данный момент детский прожиточный минимум установлен на отметке в 17 201 рубль. Однако, по данным ВЦИОМ, только подготовка ребенка к школе в 2024 году обошлась семьям в среднем в 53 548 рублей.

В обращении парламентарий предложил приблизить детский прожиточный минимум к реальным финансовым затратам семей. По его мнению, сумма должна составлять не менее 25 тысяч рублей.

При этом в проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку прожиточный минимум на детей установили на отметке в 18 371 рубль. Для трудоспособных граждан отметка составит 20 644 рубля, для пенсионеров – 16 288 рублей.

Также с 1 января 2026 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – более чем на 20%. Благодаря изменениям он составит 27 093 рубля.

"Сложно реализовать"

Реализовать идею о повышении детского прожиточного минимума до 25 тысяч рублей довольно сложно, сказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"От величины детского прожиточного минимума зависит размер единого пособия. На сегодняшний день его получают семьи, в которых воспитывается почти 11 миллионов детей. Размер пособия составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка, в зависимости от доходов семьи", – объяснила парламентарий.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов На ближайшие три года на детские выплаты уже запланирован ограниченный бюджет в 10 триллионов рублей, который рассчитан из сегодняшних размеров пособий. Поэтому пока очень сложно реализовать инициативу и решить вопрос по повышению выплат.

О дополнительных затратах в беседе с Москвой 24 сказал и зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"Бюджет – это как математика, там не появляются значения из ниоткуда. Если депутат, который выдвинул инициативу, найдет источник финансирования и покажет, как это сделать, конечно, давайте обсуждать это предложение. Все за, эти и другие траты можно увеличивать с большим удовольствием. Главное, знать – за счет чего", – подчеркнул парламентарий.

При этом директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов сообщил Москве 24, что необходимость в увеличении пособия на фоне роста цен и инфляции действительно существует. При этом прожиточный минимум в каждом регионе свой, и есть доплаты, которые субъекты осуществляют к базовой сумме.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Однако иногда возникает проблема, когда средства расходуются не целевым образом. Также стоит отметить, что есть дефицит бюджета. В этом отношении говорить, что существуют свободные средства и мы не знаем, куда их деть, не приходится.

В то же время Ордов предложил расширить меры поддержки, разрешив тратить дополнительные деньги на российские товары. Это не только поможет семьям с детьми, но и поддержит отечественные производственные ниши, а также усилит экономическую активность в стране, заключил экономист.

