14 октября, 16:01

Общество
Депутат Милонов ответил на предложение повысить детский прожиточный минимум в РФ

Инвестиция в демографию: повысят ли детский прожиточный минимум в РФ

В Госдуме предложили увеличить детский прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. Будут ли приняты подобные меры, разбиралась Москва 24.

Реальные затраты

Фото: 123RF/serezniy

Пересмотреть детский прожиточный минимум предложил депутат Госдумы Александр Аксененко. Соответствующее обращение он отправил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщило РИА Новости.

Прошу Вас <...> рассмотреть возможность внесения изменений в действующее правовое регулирование в части установления величины прожиточного минимума для детей с целью укрепления социальной стабильности и стимулирования демографического роста.
Александр Аксененко
депутат Госдумы

Аксененко подчеркнул, что на данный момент детский прожиточный минимум установлен на отметке в 17 201 рубль. Однако, по данным ВЦИОМ, только подготовка ребенка к школе в 2024 году обошлась семьям в среднем в 53 548 рублей.

В обращении парламентарий предложил приблизить детский прожиточный минимум к реальным финансовым затратам семей. По его мнению, сумма должна составлять не менее 25 тысяч рублей.

При этом в проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку прожиточный минимум на детей установили на отметке в 18 371 рубль. Для трудоспособных граждан отметка составит 20 644 рубля, для пенсионеров – 16 288 рублей.

Также с 1 января 2026 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – более чем на 20%. Благодаря изменениям он составит 27 093 рубля.

"Сложно реализовать"

Фото: depositphotos/blinow61

Реализовать идею о повышении детского прожиточного минимума до 25 тысяч рублей довольно сложно, сказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"От величины детского прожиточного минимума зависит размер единого пособия. На сегодняшний день его получают семьи, в которых воспитывается почти 11 миллионов детей. Размер пособия составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка, в зависимости от доходов семьи", – объяснила парламентарий.

На ближайшие три года на детские выплаты уже запланирован ограниченный бюджет в 10 триллионов рублей, который рассчитан из сегодняшних размеров пособий. Поэтому пока очень сложно реализовать инициативу и решить вопрос по повышению выплат.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

О дополнительных затратах в беседе с Москвой 24 сказал и зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"Бюджет – это как математика, там не появляются значения из ниоткуда. Если депутат, который выдвинул инициативу, найдет источник финансирования и покажет, как это сделать, конечно, давайте обсуждать это предложение. Все за, эти и другие траты можно увеличивать с большим удовольствием. Главное, знать – за счет чего", – подчеркнул парламентарий.

При этом директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов сообщил Москве 24, что необходимость в увеличении пособия на фоне роста цен и инфляции действительно существует. При этом прожиточный минимум в каждом регионе свой, и есть доплаты, которые субъекты осуществляют к базовой сумме.

Однако иногда возникает проблема, когда средства расходуются не целевым образом. Также стоит отметить, что есть дефицит бюджета. В этом отношении говорить, что существуют свободные средства и мы не знаем, куда их деть, не приходится.
Константин Ордов
директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук

В то же время Ордов предложил расширить меры поддержки, разрешив тратить дополнительные деньги на российские товары. Это не только поможет семьям с детьми, но и поддержит отечественные производственные ниши, а также усилит экономическую активность в стране, заключил экономист.

