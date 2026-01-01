Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 08:00

Общество
Главная / Новости /

Что ждет представителей каждого знака зодиака в 2026 году

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2026 году

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Раки в 2026 году способны достичь любых целей, а Львы смогут выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Шалева.

По ее словам, для Овнов 2026 станет годом активных действий и роста. Но многое будет зависеть от дисциплины и умения доводить дела до конца. Не надо откладывать идеи в долгий ящик и сомневаться в себе. А еще важно помнить, что любая инициатива будет вознаграждена.

"Кроме того, Овнам советую не распыляться, а фокусироваться на одном самом перспективном проекте. Плюс соблюдать баланс между отдыхом и работой – это ключ к успеху в предстоящем году", – добавила эксперт.

Тельцам в новом году следует сделать фокус на деньгах: представители этого знака способны заметно вырасти в доходе, если перестанут занижать планку и позволят себе хотеть большего. При этом важно остерегаться излишнего консерватизма – перемены будут работать только в плюс. А еще есть смысл вкладываться в новые знания и навыки, потому что это в итоге окупится, пояснила астролог.

Для Близнецов наступает год важных перемен и новых горизонтов. Их жизнь может развернуться на 180 градусов. Будет полезно расширять круг знакомых, так как возможности придут через людей. А еще рекомендую не застревать там, где давно стало тесно и скучно. Сейчас открываются новые двери – главное, не бояться сделать шаг вперед.
Ирина Шалева
астролог

Для Раков 2026 станет годом роста и расширения. Они способны достичь любых целей, если перестанут себя ограничивать и сомневаться.

"Хорошо начинать какие-то проекты, учиться новому, заявлять о себе. Мир поддержит представителей этого знака, если они перестанут прятаться и скромничать. А еще это будет прекрасный год для решения жилищных и семейных вопросов", – отметила астролог.

Львам год даст мощный заряд уверенности и веры в себя. Они могут выйти на совершенно новый уровень в плане денег, статуса, самореализации. Это отличное время для обучения, новых проектов и смелых шагов. Не надо занижать планку и бояться выходить из зоны комфорта. Представителей этого знака будут замечать, а любые цели окажутся по плечу, подчеркнула Шалева.

Девам в предстоящем году важно не уходить в перфекционизм и не перегружать себя обязательствами. Они могут значительно улучшить качество жизни, если пересмотрят режим, привычки и рабочие процессы. Это будет отличный год для наведения порядка в жизни, решения вопросов, связанных с работой и здоровьем, добавила эксперт.

Весам 2026 год поможет внести ясность в отношения и договоренности. То, что раньше вызывало сомнения, начнет проясняться. При этом чем честнее они будут с собой и другими, тем спокойнее пройдет год.

"Представители этого знака смогут выстроить более честные и устойчивые связи – это касается и карьеры, и личной жизни. Это будет удачный год для долгосрочных проектов и работы в команде", – отметила Шалева.

Для Скорпиона 2026 год станет периодом роста и укрепления позиций. У них есть все шансы вырасти в доходе и статусе, если они будут действовать смело, но осознанно. Главным ориентиром станет интуиция, которая поможет вовремя увидеть выгодные возможности и обойти сомнительные истории. При этом стоит сфокусироваться на одной по-настоящему важной цели – чем меньше распыления, тем мощнее результат.
Ирина Шалева
астролог

Для Стрельцов наступает год важных перемен, расширения горизонтов и новых открытий. Он идеально подойдет для смены работы, обучения и старта новых проектов, которые вдохновляют. Стоит пробовать новое, выходить за привычные рамки, знакомиться с новыми людьми. Не надо бежать от ответственности, при этом важно планировать свои шаги – именно это даст устойчивый результат, посоветовала астролог.

"Для Козерогов 2026 год – это про карьеру, статус и амбициозные задачи. Они могут укрепить свое положение и получить заслуженное признание. Можно сделать серьезный шаг вперед, если не бояться заявить о себе. А еще важно самим проявлять инициативу, а не ждать, пока кто-то заметит", – отметила Шалева.

Водолеев ждет год больших перемен и глобальной перезагрузки. Можно сказать, что они входят в новый этап жизни. Им необходимо отсечь все старое и изжившее себя: окружение, которое тянет вниз, вредные привычки, устаревшие цели. Плюс важно не закрываться, так как именно через общение и новые знакомства придут хорошие возможности и откроются новые пути, пояснила астролог.

В свою очередь, для Рыб 2026 станет годом самопознания и духовного роста. Хорошее время для реализации идей, которые долго ждали своего часа, духовных практик, погружения в астрологию или психологию. Однако важно не уходить в иллюзии и мечты без действий. Надо соединить вдохновение с реальными шагами, и тогда результат приятно удивит, отметила эксперт.

Ранее таролог, нумеролог Виктория Крылова рассказала, что важно успеть сделать каждому знаку зодиака до Нового года. Водолеям она посоветовала пообщаться с самым необычным из друзей и обсудить смелые идеи на будущее. А Рыбам – погадать на следующий год, например, по строчкам из книг.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоинтересное

Главное

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика