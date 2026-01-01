Что ждет представителей каждого знака зодиака в 2026 году

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Раки в 2026 году способны достичь любых целей, а Львы смогут выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Шалева.

По ее словам, для Овнов 2026 станет годом активных действий и роста. Но многое будет зависеть от дисциплины и умения доводить дела до конца. Не надо откладывать идеи в долгий ящик и сомневаться в себе. А еще важно помнить, что любая инициатива будет вознаграждена.

"Кроме того, Овнам советую не распыляться, а фокусироваться на одном самом перспективном проекте. Плюс соблюдать баланс между отдыхом и работой – это ключ к успеху в предстоящем году", – добавила эксперт.

Тельцам в новом году следует сделать фокус на деньгах: представители этого знака способны заметно вырасти в доходе, если перестанут занижать планку и позволят себе хотеть большего. При этом важно остерегаться излишнего консерватизма – перемены будут работать только в плюс. А еще есть смысл вкладываться в новые знания и навыки, потому что это в итоге окупится, пояснила астролог.





Ирина Шалева астролог Для Близнецов наступает год важных перемен и новых горизонтов. Их жизнь может развернуться на 180 градусов. Будет полезно расширять круг знакомых, так как возможности придут через людей. А еще рекомендую не застревать там, где давно стало тесно и скучно. Сейчас открываются новые двери – главное, не бояться сделать шаг вперед.

Для Раков 2026 станет годом роста и расширения. Они способны достичь любых целей, если перестанут себя ограничивать и сомневаться.

"Хорошо начинать какие-то проекты, учиться новому, заявлять о себе. Мир поддержит представителей этого знака, если они перестанут прятаться и скромничать. А еще это будет прекрасный год для решения жилищных и семейных вопросов", – отметила астролог.

Львам год даст мощный заряд уверенности и веры в себя. Они могут выйти на совершенно новый уровень в плане денег, статуса, самореализации. Это отличное время для обучения, новых проектов и смелых шагов. Не надо занижать планку и бояться выходить из зоны комфорта. Представителей этого знака будут замечать, а любые цели окажутся по плечу, подчеркнула Шалева.

Девам в предстоящем году важно не уходить в перфекционизм и не перегружать себя обязательствами. Они могут значительно улучшить качество жизни, если пересмотрят режим, привычки и рабочие процессы. Это будет отличный год для наведения порядка в жизни, решения вопросов, связанных с работой и здоровьем, добавила эксперт.

Весам 2026 год поможет внести ясность в отношения и договоренности. То, что раньше вызывало сомнения, начнет проясняться. При этом чем честнее они будут с собой и другими, тем спокойнее пройдет год.

"Представители этого знака смогут выстроить более честные и устойчивые связи – это касается и карьеры, и личной жизни. Это будет удачный год для долгосрочных проектов и работы в команде", – отметила Шалева.





Ирина Шалева астролог Для Скорпиона 2026 год станет периодом роста и укрепления позиций. У них есть все шансы вырасти в доходе и статусе, если они будут действовать смело, но осознанно. Главным ориентиром станет интуиция, которая поможет вовремя увидеть выгодные возможности и обойти сомнительные истории. При этом стоит сфокусироваться на одной по-настоящему важной цели – чем меньше распыления, тем мощнее результат.

Для Стрельцов наступает год важных перемен, расширения горизонтов и новых открытий. Он идеально подойдет для смены работы, обучения и старта новых проектов, которые вдохновляют. Стоит пробовать новое, выходить за привычные рамки, знакомиться с новыми людьми. Не надо бежать от ответственности, при этом важно планировать свои шаги – именно это даст устойчивый результат, посоветовала астролог.

"Для Козерогов 2026 год – это про карьеру, статус и амбициозные задачи. Они могут укрепить свое положение и получить заслуженное признание. Можно сделать серьезный шаг вперед, если не бояться заявить о себе. А еще важно самим проявлять инициативу, а не ждать, пока кто-то заметит", – отметила Шалева.

Водолеев ждет год больших перемен и глобальной перезагрузки. Можно сказать, что они входят в новый этап жизни. Им необходимо отсечь все старое и изжившее себя: окружение, которое тянет вниз, вредные привычки, устаревшие цели. Плюс важно не закрываться, так как именно через общение и новые знакомства придут хорошие возможности и откроются новые пути, пояснила астролог.

В свою очередь, для Рыб 2026 станет годом самопознания и духовного роста. Хорошее время для реализации идей, которые долго ждали своего часа, духовных практик, погружения в астрологию или психологию. Однако важно не уходить в иллюзии и мечты без действий. Надо соединить вдохновение с реальными шагами, и тогда результат приятно удивит, отметила эксперт.

