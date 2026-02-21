Бренд Burberry продлил права на три товарных знака в России

Фото: 123RF.com/moomusician

Британский бренд Burberry продлил действие исключительных прав на три товарных знака в России на 10 лет. В их число вошли надписи Burberry, Burberry London и England, сообщает ТАСС.

Знаки были зарегистрированы по 4, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 и 41 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). К ним относятся косметические средства, парфюм, очки и аксессуары для них, ювелирные и кожаные изделия, одежда и обувь, а также головные уборы.

Заявки были поданы в Роспатент в сентябре 2015 и январе 2016 года, а в мае 2017-го их зарегистрировали. Срок действия прав завершился в сентябре 2025 и январе 2026 года.

Ранее бренд одежды Zara зарегистрировал товарный знак в России. Заявка была подана на знак Zara Origins в марте 2025 года. В качестве заявителя значится испанская компания Industria de Diseno Textil.

Бренд сможет продавать одежду, обувь, головные уборы, купальники, шарфы, спортивную и пляжную обувь, перчатки и шубы.

