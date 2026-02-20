Zara зарегистрировала товарный знак в России

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Бренд одежды Zara зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявка была подана на знак Zara Origins в марте 2025 года. В качестве заявителя значится испанская компания Industria de Diseno Textil.

Бренд сможет продавать одежду, обувь, головные уборы, купальники, шарфы, спортивную и пляжную обувь, перчатки и шубы.

Zara, а также Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho владеет испанская Inditex Group, покинувшая рынок России.

Ранее модный дом Chanel зарегистрировал в России три товарных знака. Срок действия марок "Шанель" и Les Eaux de Chanel, а также изображений фирменной коробки для парфюма продлится до 2035 года. Под ними Chanel сможет продавать парфюмерию, косметику, крема и оказывать услуги салонов красоты.

Кроме того, косметическая компания L'Oreal зарегистрировала в России шесть товарных знаков. Среди них – Alien, Mixa, Lancome, essie, Re-Plasty age recovery и Pureology Professional color care.

