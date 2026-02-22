На станции метро "Маяковская" прошли первые в 2026 году церемонии бракосочетания

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

На станции метро "Маяковская" в ночь на 22 февраля прошли три первые церемонии бракосочетания в 2026 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Станция метро "Маяковская" – одна из любимых площадок проекта Мэра Москвы "Новые адреса счастья". С 2021 года в этом месте было создано уже 100 семей. В 2026 году около 30 пар смогут сказать заветное "да" в антураже самой романтичной станции метро столицы", – сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Перед проведением торжественных церемоний станцию украшают и размещают на платформе стойку для колец. Во время регистрации брака там звучит традиционный марш Феликса Мендельсона. Также на путях располагаются составы "Москва-2020" и "Москва-2024". В последнем можно провести фотосессию.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в этом году на станции запланировано 10 свадебных дат. Каждый раз там создается особая для пар атмосфера.

Отмечается, что для многие пары выбирают для регистрации брака метро, так как это место имеет для них особое значение. Там молодожены либо познакомились, либо признались друг другу в чувствах.

Одни из новоиспеченных супругов отметили, что именно в столичном метрополитене они приняли решение построить отношения, поэтому для проведения торжественной церемонии выбор пал на станцию метро.

Чтобы зарегистрировать брак на "Маяковской", нужно подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Ранее столичные ЗАГСы начали принимать заявки на регистрацию брака в здании Мосгордумы. Церемонии состоятся 18 апреля.Торжество проходит в Зале приема делегаций столичного парламента с живой музыкой.