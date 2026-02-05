Форма поиска по сайту

05 февраля, 09:25

Общество

Пара из Москвы сможет пожениться в "Саду благодарности" в Склифе

Фото: depositphotos/AlexLipa

Столичная пара сможет провести уникальную церемонию бракосочетания 26 февраля в "Саду благодарности" в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пары могут зарегистрировать брак в самых необычных местах Москвы в рамках проекта "Новые адреса счастья".

"Мы видим, что "Сад благодарности", открытый в честь медиков, этой зимой стал точкой притяжения для жителей и гостей столицы. Здесь развернулась настоящая зимняя сказка из сверкающих шаров и новогодних елей", – сказала Ракова.

Церемония пройдет на фоне 8-метровой новогодней ели, расположенной у центральной колоннады странноприимного дома графа Шереметева.

Для того чтобы зарегистрировать здесь брак, необходимо прислать свою историю знакомства на электронную почту zags@mos.ru до 10 февраля. Организаторы выберут пару с самой трогательной историей.

Ранее стало известно, что в Москве 14 февраля собираются пожениться около 700 пар. Торжественные церемонии пройдут во всех столичных дворцах бракосочетания.

Кроме того, в этот день брак заключат и на шести интересных площадках проекта "Новые адреса счастья". Другим популярным днем для заключения брака станет 26 февраля, так как это красивая дата.

