Прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко умер на 88-м году жизни

Фото: телеграм-канал "Государственный музей А. С. Пушкина"

Прапраправнук поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко умер на 88-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Государственный музей А. С. Пушкина.

Уточняется, что мужчины не стало 29 января, в день, когда (по старому стилю) скончался сам Пушкин.

Гуцко являлся представителем пятого поколения Пушкиных – он сын Татьяны Гуцко (Клименко), внук Марии Клименко (Воронцовой-Вельяминовой), правнук Натальи Пушкиной (Воронцовой-Вельяминовой), праправнук Александра Пушкина – старшего сына поэта.

Более 50 лет Гуцко работал столичном заводе имени Лихачева, в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения. Многие годы он был преданным другом музея А. С. Пушкина.

