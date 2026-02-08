Форма поиска по сайту

08 февраля, 12:26

Мэр Москвы

Собянин: новый пожарный вертолет появился у Московского авиацентра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС поступил в Московский авиационный центр. Об этом в своем канале в MAX рассказал Сергей Собянин.

"Он оснащен системой авионики и локации, адаптирован для работы в плотной городской застройке и сложных условиях. Все системы состоят из отечественных комплектующих, программное обеспечение разработано специалистами Национального центра вертолетостроения", – подчеркнул он.

Такие вертолеты применяются при крупных и природных пожарах. Огонь тушат при помощи водосливных устройств на внешней подвеске, вмещающих до 5 тонн воды, или системы горизонтального и вертикального пожаротушения.

Экипаж вертолета состоит из двух пилотов и бортмеханика. Всего в Московском авиацентре работают более 400 специалистов, имеющих высокую квалификацию.

Собянин отметил, что в санитарной авиации состоит женщина-пилот Екатерина Орешникова. Она управляет вертолетом ВК117С-2, эвакуирует пострадавших с пожаров, мест аварий и транспортирует пациентов в клиники.

Всего на службе у города находится 13 вертолетов. Экипажи дежурят круглосуточно. Среднее время прибытия на вызов составляет от 10 до 15 минут.

Ранее Собянин рассказал, что развитие санитарной авиации Московского авиационного центра расширило возможности оказания экстренной медпомощи. В настоящее время специальные площадки для посадки и взлета вертолетов располагаются при девяти больницах. Еще одна находится на МКАД, а также 21 посадочное место – в ТиНАО.

мэр Москвыбезопасность

