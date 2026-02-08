Лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Фото: РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Соревнования проходят в Тезеро, передает ТАСС.

Спортсмены преодолели дистанцию в 20 километров (10 километров классическим стилем и еще 10 – коньковым). Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо. Коростелев отстал от победителя на 3,6 секунды.

Олимпийские игры в Италии официально открылись 6 февраля. Впервые в истории церемония открытия и парад спортсменов прошли сразу в четырех местах: в Милане, Кортина-д Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Первым победителем Игр стал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен. Он взял золотую медаль в скоростном спуске. Вторым стал итальянец Джованни Францони, третье место занял также итальянец Доминик Парис.