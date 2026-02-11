Казанцу Исусу Христосу вернут настоящее имя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Управление ЗАГС Казани по требованию прокуратуры вернет настоящее имя местному жителю Исусу Петровичу Христосу. Об этом сообщается на сайте Ново-Савиновского районного суда Казани.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, настоящее имя мужчины, согласно свидетельству о рождении, – Евгений Петрович Чекулаев. Органы ЗАГС должны будут выдать ему паспорт с этим именем.

Иск прокуратура подала после заключения Минюста России о том, что нельзя менять имя по религиозным причинам. Также на это решение повлияла правовая позиция Конституционного суда РФ. Имя, которое отождествляется с религиозной фигурой, может ввести в заблуждение граждан и нарушает права общества, включая религиозные группы.

В августе 2025 года Исус Христос получил штраф в размере 13 тысяч рублей после того, как прописал в своей квартире более 40 мигрантов. Мужчина является инвалидом второй группы. Он заявил, что мотивом его действий были деньги, так как пенсии по инвалидности ему не хватает. С каждого иностранца житель Казани получал примерно по 2 тысячи рублей.

