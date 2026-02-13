Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минпросвещения РФ изменило сроки введения новой школьной программы, сообщило РИА Новости.

Духовно-нравственную культуру России (ДНКР) должны были ввести в 5–7-х классах с 2026/27 учебного года. Согласно обновленному решению ведомства, в следующем учебном году школьный предмет будет изучаться только в 5-м классе, а в 6–7-х классах ДНКР появится с 2027/28 учебного года.

Помимо этого, с 1 сентября 2026 года пятиклассники будут изучать иностранный язык 2 часа в неделю вместо 3. Аналогичные изменения затронут 6–7-е классы с 1 сентября 2027-го.

Ранее Владимир Путин поручил добавить в программы школьных олимпиад задания на командную работу. Они также должны содержать междисциплинарные задачи по направлениям нацпроектов по обеспечению технологического лидерства РФ. Срок исполнения поручения – 1 сентября.