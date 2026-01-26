Форма поиска по сайту

Депутат Вассерман предложил делать сноски о вреде курения в школьной литературе

В Госдуме предложили делать сноски о вреде курения в школьной литературе

Фото: 123RF.com/aletia

Фразы о вредных привычках в изучаемых школьниками произведениях стоит дополнять пояснениями об их вреде. Таким мнением с Москвой 24 поделился член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Ранее читатель Москвы 24 пожаловался, что в учебник по литературному чтению для второго класса включено произведение Анатолия Дементьева, в котором герой произносит фразу: "Я с наслаждением закурил…" По мнению Вассермана, нет смысла пересматривать школьную программу и вычищать из нее все неприглядные фразы, в том числе о вредных привычках.

Саму жизнь, к сожалению или к счастью, не скорректируешь для школьников второго класса. Вокруг них живут разные люди, которые по-разному себя ведут, и надо привыкать к этому разнообразию. Что касается именно курения, то какой смысл не упоминать об этом в литературе, если дети регулярно видят на улице или дома людей с сигаретами.
Анатолий Вассерман
член комитета Госдумы по просвещению

Однако при упоминании вредных привычек в произведениях для школьников важно делать сноски с информацией о том, что курение чаще всего вызывает серьезные проблемы со здоровьем, хотя, возможно, и не сразу, отметил депутат.

"В приведенном примере я бы написал примерно следующее: "Сиюминутное наслаждение часто оборачивается тяжелыми последствиями в будущем". Дети должны иметь это в виду с раннего детства", – заключил Вассерман.

Ранее заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург отметил, что в программу по литературе возможно включать такие произведения, как "Гарри Поттер". Но при этом важно не допустить подмены, когда "все старое" бездумно отметается, как это бывало в прошлом.

Трошина Любовь

образованиеобществодетиэксклюзив

