Долина подала иск о возмещении 176 млн рублей к забравшему у нее деньги курьеру

Певица Лариса Долина подала в суд на курьера аферистов Анжелу Цырульникову и других фигурантов дела о мошенничестве, требуя возместить ей имущественный ущерб в размере 176,141 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковных судов общей юрисдикции.

Заявление было направлено в Балашихинский городской суд. Среди других ответчиков значатся Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основ.

Исполнительница стала жертвой обмана, продав свою квартиру и передав деньги злоумышленникам в 2024 году. В результате суд приговорил всех мошенников к лишению свободы на срок от 4 до 7 лет и оштрафовал их.

Позже артистка оспорила сделку по продаже жилья и вернула право собственности. Однако это решение вызвало недовольство в обществе, в связи с чем Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье.

Мосгорсуд постановил выселить Долину. В середине января адвокат певицы сообщила, что артистка и ее внучка покинули жилье, а ключи были переданы новой владелице.

