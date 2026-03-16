Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 марта, 13:53

Шоу-бизнес

Долина подала иск о возмещении 176 млн рублей к забравшему у нее деньги курьеру

Певица Лариса Долина подала в суд на курьера аферистов Анжелу Цырульникову и других фигурантов дела о мошенничестве, требуя возместить ей имущественный ущерб в размере 176,141 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковных судов общей юрисдикции.

Заявление было направлено в Балашихинский городской суд. Среди других ответчиков значатся Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основ.

Исполнительница стала жертвой обмана, продав свою квартиру и передав деньги злоумышленникам в 2024 году. В результате суд приговорил всех мошенников к лишению свободы на срок от 4 до 7 лет и оштрафовал их.

Позже артистка оспорила сделку по продаже жилья и вернула право собственности. Однако это решение вызвало недовольство в обществе, в связи с чем Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье.

Мосгорсуд постановил выселить Долину. В середине января адвокат певицы сообщила, что артистка и ее внучка покинули жилье, а ключи были переданы новой владелице.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика