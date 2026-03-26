Минфин РФ приостановил операции с валютой в рамках бюджетного правила на март

Российский Минфин приостановил операции с валютой в рамках бюджетного правила на март, сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

По его словам, ведомство рассматривает возможность продления этой меры на более длительной срок до тех пор, пока ситуация на рынке не прояснится.

Ранее Владимир Путин предостерег от попыток "проесть" лишние доходы от роста котировок на нефть. По словам главы государства, нефтяные рынки "лихорадит", однако лучше воздержаться от раздувания бюджетных расходов и трат.

Путин отметил, что котировки могут качнуться в другую сторону, поэтому необходимо соблюдать умеренный консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах.

