Лавров сообщил, что Россию проинформировали о контактах США и Украины

Российская сторона была проинформирована об итогах контактов Украины и США по урегулированию конфликта. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью France Télévisions.

По словам министра, Москва видит, что Вашингтон предпринимает всевозможные усилия, чтобы добиться согласия Киева на те понимания, которые были достигнуты в ходе саммита РФ и США в Анкоридже. Россия считает такой подход единственно правильным.

Тем не менее руководители Евросоюза и НАТО за время переговоров по Украине пытались лишь сбить администрацию США с договоренностей на Аляске, отметил Лавров. Процесс затягивания конфликта объясняется именно такой подрывной политикой ЕС и Североатлантического альянса.

Отдельно Лавров ответил на вопрос о сравнении боевых действий на Украине с Ираном. По его словам, Киев нарушил все возможные международные обязательства, что отличает его ситуацию от положения Тегерана, ничего не нарушавшего.

Ядерную сделку с Ираном развалила именно администрация США, подчеркнул министр. А в случае с Украиной Москва неоднократно предупреждала западные страны, что они ведут ситуацию к кризису. Кроме того, РФ предлагала в декабре 2021 года заключить с США и НАТО договоры о гарантиях безопасности.

"Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО", – напомнил Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация завершила встречу с представителями Белого дома в США. Стороны проводили переговоры на протяжении двух дней.

По словам Зеленского, на данный момент внимание Вашингтона сосредоточено, в первую очередь, на ситуации вокруг Ирана, однако украинский конфликт также необходимо прекратить. Глава Украины призвал не допустить, чтобы Россия "была вознаграждена" по его итогам.