Зеленский рассказал об итогах переговоров Украины и США

Украинская делегация завершила встречу с представителями Белого дома в США. Стороны проводили переговоры на протяжении двух дней, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

На данный момент внимание Вашингтона сосредоточено, в первую очередь, на ситуации вокруг Ирана, однако украинский конфликт также необходимо прекратить, подчеркнул глава киевского режима. Он призвал не допустить, чтобы Россия "была вознаграждена" по итогам конфликта.

"И важно, чтобы никому из нас не пришлось через несколько месяцев или лет возвращаться к войне, а это означает, что гарантии безопасности для Украины и для всей Европы должны быть достаточными для мира – для надежного мира", – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Украинский лидер также выразил надежду на скорое продолжение дипломатических контактов с США. Вместе с тем он вновь заявил, что Россия якобы не стремится прекращать текущий конфликт.

При этом Москва была готова к урегулированию по Украине еще на Аляске, однако Вашингтон начал "колебаться", отмечал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Штаты предлагают обсудить возможные уступки в обмен на экономические перспективы.

Вместе с тем Кремле подтверждали, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины в данный момент находится на паузе. Тем не менее продолжается работа двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам.