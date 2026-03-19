Песков заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины в данный момент находится на паузе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Однако, как добавил представитель Кремля, продолжается работа двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам. Со стороны Москвы этот процесс возглавляет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

По словам Пескова, две группы работают по отдельности и у них разная повестка дня.

Замглавы МИД России Михаил Галузин рассказал, что конкретной даты и места новой трехсторонней встречи пока нет. Также до конца не сформулирована и повестка дня. Тем не менее среди основных вопросов остается территориальный.

Ранее Песков констатировал изменение приоритетов у американских переговорщиков. По его словам, Вашингтон в настоящее время испытывает значительную нагрузку на других фронтах.

При этом Песков не исключил возможности нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в ближайшем будущем. Площадкой, по его словам, может стать Стамбул, поскольку все участники трехсторонних консультаций позитивно относятся к этому варианту.

По данным СМИ, Турция рассчитывает принять на своей территории переговоры по урегулированию украинского конфликта в течение марта. Анкара находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у него "плохое предчувствие" из-за влияния конфликта в Иране на мирные переговоры по Украине. Вместе с этим он добавил, что переговорные группы "разговаривают между собой" ежедневно.