Песков заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины в данный момент находится на паузе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Однако, как добавил представитель Кремля, продолжается работа двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам. Со стороны Москвы этот процесс возглавляет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

По словам Пескова, две группы работают по отдельности и у них разная повестка дня.

Замглавы МИД России Михаил Галузин рассказал, что конкретной даты и места новой трехсторонней встречи пока нет. Также до конца не сформулирована и повестка дня. Тем не менее среди основных вопросов остается территориальный.

Ранее Песков констатировал изменение приоритетов у американских переговорщиков. По его словам, Вашингтон в настоящее время испытывает значительную нагрузку на других фронтах.

При этом Песков не исключил возможности нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в ближайшем будущем. Площадкой, по его словам, может стать Стамбул, поскольку все участники трехсторонних консультаций позитивно относятся к этому варианту.

По данным СМИ, Турция рассчитывает принять на своей территории переговоры по урегулированию украинского конфликта в течение марта. Анкара находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у него "плохое предчувствие" из-за влияния конфликта в Иране на мирные переговоры по Украине. Вместе с этим он добавил, что переговорные группы "разговаривают между собой" ежедневно.

Путин заявил, что участники СВО сражаются за выбор жителей новых регионов быть с Россией

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

