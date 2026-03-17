Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете Jerusalem Post заявил, что ситуация на фронте для Украины остается очень тяжелой и каждый день приносит новые трудности.

Как ранее говорил глава МИД России Сергей Лавров, Москва по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование, однако, так как Киев не готов к переговорам, Россия будет достигать целей спецоперации на земле.

Вместе с тем, по его мнению, страны Европы стремятся сохранить нацистский режим в Киеве независимо от того, какая территория останется у Украины. Также они заинтересованы в продолжении "враждебной антироссийской деятельности".

Тем не менее переговоры по урегулированию украинского конфликта могут продолжиться. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, новой площадкой для трехсторонних встреч может стать Стамбул. По его словам, все участники консультаций позитивно относятся к этому варианту.

Однако Песков указывал и на отсутствие конкретики по месту и дате следующего раунда встреч. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф раскрыл, что будущая консультация может состояться после 16 марта.