16 марта, 14:39

Лавров заявил, что Россия будет достигать целей СВО на земле

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Россия будет достигать целей спецоперации на земле, поскольку Украина не готова к переговорам, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел и по вопросам диаспоры Кении Мусалием Мудавади по итогам переговоров.

При этом Москва по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование, добавил глава МИД.

"Евросоюз сам себя дискредитировал по полной программе. Слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских бюрократов, не вижу ничего, что конструктивно могло бы восприниматься с прицелом на какой-то прогресс на переговорах", – отметил Лавров.

Страны Европы, по его мнению, стремятся сохранить нацистский режим в Киеве независимо от того, какая территория останется у Украины. Также они заинтересованы в продолжении "враждебной антироссийской деятельности".

"На его территорию собираются завести какие-то "стабилизационные силы". Это, по сути, будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу Российской Федерации", – подчеркнул глава МИД.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что новой площадкой для трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может стать Стамбул. По его словам, все участники консультаций позитивно относятся к этому варианту.

Вместе с тем Песков указал и на отсутствие конкретики по месту и дате следующего раунда встреч. Однако спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф раскрыл, что будущая консультация может состояться уже на этой неделе, после 16 марта.

