12 мая, 19:57

Пожилых супругов из Панамы арестовали за попытку заняться сексом в самолете

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Пожилые супруги попытались заняться сексом в самолете авиакомпании Copa Airlines, за что были арестованы. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание La Nacion.

Инцидент случился 9 мая на рейсе из Панамы в город Росарио в Аргентине. Пассажиры самолета заметили полуобнаженную пару.

После того как стюардесса получила жалобу, она сообщила об этом старшему бортпроводнику, который передал информацию в правоохранительные органы. В результате 55-летний мужчина и 60-летняя женщина были арестованы.

Авиакомпания может наложить на супругов санкции или запретить им пользоваться рейсами. Более того, их могут внести в "черный список" перевозчика.

Ранее юрист Ярослав Остапенко предупредил, что интим на борту может грозить штрафом. Он объяснил, что в российском законодательстве нет статьи, которая запрещала бы заниматься сексом в туалете самолета, однако вопрос может оцениваться через статью о мелком хулиганстве.

Остапенко добавил, что в международных рейсах важно учитывать юрисдикцию.

