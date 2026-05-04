Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 12:00

Юрист Остапенко: интим на борту самолета может привести к штрафу и аресту

Интим на борту может привести к штрафу, рассказал изданию "Абзац" юрист Ярослав Остапенко.

Он объяснил, что в российском законодательстве нет статьи, которая запрещала бы заниматься сексом в туалете самолета, однако вопрос может оцениваться через статью о мелком хулиганстве. Ответственность по этой статье – штраф от 500 до 1 000 рублей либо административный арест до 15 суток.

Эксперт также уточнил, что факт нахождения в закрытой туалетной кабинке двух человек не является нарушением. При этом, если такой "эксперимент" прошел тихо, вменить наказание не получится. Если действия привлекли внимание окружающих, пассажиры или члены экипажа могут сообщить об инциденте в транспортную полицию.

Остапенко добавил, что в международных рейсах важно учитывать юрисдикцию. Например, если самолет российской авиакомпании зарегистрирован в России и летит в Таиланд, то ситуацию будут оценивать по законодательству РФ.

"А если же самолет тайской авиакомпании, вылетающий из Таиланда, автоматически применять российский КоАП уже нельзя: вопрос будет зависеть от регистрации борта, маршрута и того, какие органы будут разбираться с пассажирами после посадки", – заключил эксперт.

Ранее в китайском городе Чанша задержали пару, занявшуюся сексом на глазах у прохожих. Предварительно, 35-летняя женщина танцевала в общественном месте в откровенном наряде, после чего начала разговаривать с мужчиной. После этого они неожиданно вступили в половую связь прямо на улице. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

