Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 13:14

Происшествия

7 сотрудников "Мираторга" ранены в Брянской области из-за атаки ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 работников агропромышленного холдинга (АПХ) "Мираторг" ранены в Брянской области в результате украинского обстрела, заявил губернатор Александр Богомаз на своей странице в MAX.

Богомаз добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар при помощи реактивной системы залпового огня "Град" по территории АПХ в селе Бровничи Климовского района. При эвакуации пострадавших лиц Киев попытался повторно атаковать работников FPV-дронами.

Всех раненых доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь. Также из-за удара ВСУ были повреждены производственные помещения "Мираторга". На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ВСУ атаковали поселок Сосница Севского района в Брянской области, из-за чего пострадали два сотрудника "Мираторга". Также были повреждены два грузовых автомобиля.

Кроме того, двое взрослых и ребенок пострадали после попадания обломков украинского беспилотника в многоквартирный дом в Смоленской области. Пострадавший мужчина доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика