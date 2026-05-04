Астроном Рублева: до 40 метеоров в час ожидается в пик звездопада Майские Аквариды

04 мая, 13:48
Пик метеорного потока Майские Аквариды ожидается в ночь на 6 мая, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Она отметила, что второй весенний звездопад будет достаточно продолжительным: он начался 19 апреля и продлится до 28 мая. Источником метеорного потока является комета Галлея.
Явление лучше наблюдать примерно с 02:00 до 04:00. Ориентироваться надо на юго-восточную часть неба, где над горизонтом восходит созвездие Водолея, являющееся радиантом Майских Акварид, отметила эксперт.
"Сейчас уже довольно рано светает, и это в некоторой степени будет мешать наблюдениям. Тем не менее увидеть звездопад возможно, но лучше уехать на природу, подальше от городских огней", – посоветовала Рублева.
Кроме того, важно выбрать удачный день: для наблюдений подходят только ясные ночи с чистым безоблачным небом, напомнила астроном.
