Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 13:48

Наука
Главная / Новости /

Астроном Рублева: до 40 метеоров в час ожидается в пик звездопада Майские Аквариды

Астроном рассказала, когда москвичи увидят пик звездопада Майские Аквариды

Фото: 123RF.com/moustapha88

Пик метеорного потока Майские Аквариды ожидается в ночь на 6 мая, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она отметила, что второй весенний звездопад будет достаточно продолжительным: он начался 19 апреля и продлится до 28 мая. Источником метеорного потока является комета Галлея.

С 3 по 10 мая идет широкий максимум потока, во время которого может появляться до 30 метеоров в час. Пик активности произойдет в ночь на 6-е число: в это время получится наблюдать до 40 вспышек в час, что достаточно много. Однако их скорость окажется довольно высокой – более 60 километров в секунду, поэтому все будет происходить быстро. Зато благодаря такому разгону метеоры смогут оставлять в небе яркие и длинные светящиеся следы.
Фаина Рублева
научный директор Московского планетария

Явление лучше наблюдать примерно с 02:00 до 04:00. Ориентироваться надо на юго-восточную часть неба, где над горизонтом восходит созвездие Водолея, являющееся радиантом Майских Акварид, отметила эксперт.

"Сейчас уже довольно рано светает, и это в некоторой степени будет мешать наблюдениям. Тем не менее увидеть звездопад возможно, но лучше уехать на природу, подальше от городских огней", – посоветовала Рублева.

Кроме того, важно выбрать удачный день: для наблюдений подходят только ясные ночи с чистым безоблачным небом, напомнила астроном.

Ранее лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал, что в 2029 году на очень небольшом расстоянии от Земли пролетит астероид "Апофис". Если небо будет безоблачным, получится наблюдать его невооруженным глазом. По яркости он сравним со звездами.

Читайте также


Трошина Любовь

наукаэксклюзив

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика