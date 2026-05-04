04 мая, 18:11

В Крыму рассказали о состоянии ребенка, в руках которого взорвался боеприпас

Фото: 123RF.com/savmaster

Состояние ребенка, в руках которого взорвался боеприпас в Крыму, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

Мальчик был доставлен с травмой кисти в ГБУЗ РК "Советская районная больница". На данный момент ребенок находится под наблюдением врачей, ему оказана необходимая медпомощь.

Инцидент произошел 3 мая. 12-летний подросток с другом гулял около заброшенного здания, где они обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. По факту травмирования школьника возбуждено уголовное дело.

Ранее в Перми подросток подобрал сверток с купюрами, который спустя время взорвался в руках у мальчика. Ребенок получил легкие ожоги, госпитализация не потребовалась. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

