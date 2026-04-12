Дело возбуждено по факту травмирования мальчика петардой в подмосковном Орехово-Зуево

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после ранения ребенка в результате взрыва петарды в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По предварительной версии, двое мальчиков находились на улице Бугрова в подмосковном городе Орехово-Зуево. Они решили взорвать петарду, в результате чего 11-летний ребенок получил травму с ампутацией фаланги пальца. Мальчика госпитализировали.

В настоящее время следователи проводят комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Кроме того, ЧП заинтересовались и в региональной прокуратуре. Ожидается, что Орехово-Зуевская городская прокуратура установит, как несовершеннолетние приобрели пиротехнику.

Ранее 10-летний мальчик в Красногорске пострадал от взрыва, когда поднял денежные купюры с земли. В результате ребенку оторвало несколько пальцев на правой руке. Детонацию вызвало взрывное устройство.

