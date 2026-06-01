ВЦИОМ: безработица в России в марте сохранилась на рекордно низком уровне в 2,2%

Уровень безработицы в России в марте сохранился на минимальных значениях почти за 35 лет и составил 2,2%. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные ВЦИОМ.

При этом оценка естественного уровня безработицы находится на отметке 4–5%. По данным исследования, 76% россиян не знают людей, потерявших работу за последний месяц.

Также во ВЦИОМ отмечают, что Россия демонстрирует один из самых низких уровней безработицы среди крупных экономик, опережая по этому показателю ряд стран Европы, а также США и Китай.

Ранее кадровый эксперт Илья Варакин рассказал, что в России при рекордно низкой безработице наблюдается нехватка специалистов. Параллельно с этим компании сокращают офисный персонал, в том числе в сферах IT, маркетинга, HR и консалтинга. По мнению Варакина, это связано с оптимизацией бизнеса.

