02:55

Общество

В Роспотребнадзоре исключили возможность пандемии вируса Эбола

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вирус Эбола, вызвавший вспышку в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом, поскольку это контактная инфекция, которая не передается воздушно-капельным путем. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Вместе с тем, по ее словам, остается возможным широкое распространение лихорадки на континенте.

Попова добавила, что вариант Бундибуджио все еще изучается специалистами Роспотребнадзора в Уганде. Однако уже сейчас сотрудники Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали специальный тест, который позволяет диагностировать этот редкий штамм вируса.

"Но в любом случае, даже если это не пандемический потенциал, и даже если мы не предполагаем широкого распространения на других континентах – каждая жизнь бесценна. И поэтому допустить, чтобы человек заразился такой особо опасной инфекцией, мы не должны", – цитирует Попову РИА Новости.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из провинции Итури в Демократической Республике Конго 5 мая. Вскоре ВОЗ признала эпидемию лихорадки чрезвычайной ситуацией.

Недавно стало известно, что вспышка Эболы на востоке Конго охватила новые районы с вооруженными конфликтами. География заражения расширилась до 22 медицинских зон в трех провинциях. Из-за небезопасной обстановки отслеживание цепочек передачи инфекции упало до 45%.

