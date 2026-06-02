ТАСС: серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины

Множество взрывов прогремело сразу в нескольких городах и областях Украины в ночь на 2 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Серии взрывов раздались в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Николаеве, а также в Хмельницкой области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. На момент публикации воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины.

В конце мая российские войска нанесли групповой удар по военным аэродромам, а также объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Все назначенные объекты были поражены.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен высокоточным оружием и ударными БПЛА в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.