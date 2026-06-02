Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 19:04

Общество

В ГД предложили разрешить школьникам приносить антистресс-набор на ЕГЭ

Фото: Москва 24/Анна Селина

Школьникам нужно разрешить использование антистресс-набора в период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, экзамен остается одним из наиболее напряженных этапов обучения и сопровождается серьезным эмоциональным давлением.

"Именно поэтому я последовательно выступаю за модернизацию итоговой системы аттестации. Важно не только обеспечить объективность экзамена, но и создавать для выпускников нормальные человеческие условия во время его проведения", – приводит слова Чернышова ТАСС.

Депутат предложил расширить перечень разрешенных на ЕГЭ предметов за счет простых вещей, которые помогают справляться с волнением и не дают преимуществ при выполнении заданий.

Он также напомнил о предложении предоставить одному из родителей школьников дополнительный оплачиваемый отпуск, так как в период экзаменов ребенку особенно важна поддержка близких.

"Наша задача – сделать так, чтобы экзамен позволял выпускнику показать реальные знания и способности, а не становился испытанием на пределе эмоциональных возможностей", – заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Самаре выпускницу госпитализировали прямо из пункта сдачи ЕГЭ по истории. Школьница почувствовала недомогание сразу после завершения экзамена. Сейчас она проходит обследование.

Единый государственный экзамен начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники смогли выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.

Цифровой ассистент "Москва" будет помогать узнавать результаты ОГЭ и ЕГЭ

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика