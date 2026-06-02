В ГД предложили разрешить школьникам приносить антистресс-набор на ЕГЭ

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Школьникам нужно разрешить использование антистресс-набора в период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, экзамен остается одним из наиболее напряженных этапов обучения и сопровождается серьезным эмоциональным давлением.

"Именно поэтому я последовательно выступаю за модернизацию итоговой системы аттестации. Важно не только обеспечить объективность экзамена, но и создавать для выпускников нормальные человеческие условия во время его проведения", – приводит слова Чернышова ТАСС.

Депутат предложил расширить перечень разрешенных на ЕГЭ предметов за счет простых вещей, которые помогают справляться с волнением и не дают преимуществ при выполнении заданий.

Он также напомнил о предложении предоставить одному из родителей школьников дополнительный оплачиваемый отпуск, так как в период экзаменов ребенку особенно важна поддержка близких.

"Наша задача – сделать так, чтобы экзамен позволял выпускнику показать реальные знания и способности, а не становился испытанием на пределе эмоциональных возможностей", – заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Самаре выпускницу госпитализировали прямо из пункта сдачи ЕГЭ по истории. Школьница почувствовала недомогание сразу после завершения экзамена. Сейчас она проходит обследование.

Единый государственный экзамен начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники смогли выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.