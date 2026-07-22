Собянин: московские школьники показали рекордные результаты на ЕГЭ и ОГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В 2026 году московские школьники показали рекордные результаты на ЕГЭ и ОГЭ, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на президиум правительства Москвы с участием Сергея Собянина и заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В текущем году в государственной итоговой аттестации (ГИА) приняли участие свыше 215 тысяч московских школьников. Более 93 тысяч сдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ), а еще свыше 122 тысяч – основной государственный экзамен (ОГЭ).

Впервые за 25-летнюю историю проведения ЕГЭ выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова набрала 500 баллов по 5 предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Еще 6 выпускников получили высший балл за 4 предмета: Вера Захарова, Дарья Ефимова, Маргарита Саломасова, Григорий Славнов, Александр Горбунов и Анастасия Чигрина.

При этом число выпускников, набравших 300 баллов по 3 предметам, выросло в 8 раз – до 36 человек. Количество 200-балльников увеличилось вдвое (359 человек), а число 100-балльных результатов достигло 3 231 (рост в 2 раза). Средний балл по профильной математике вырос до 73,5, по физике – до 76,3, по химии – до 70,9, по информатике – до 71,4.

Доля выпускников, получивших более 80 баллов по профильной математике, увеличилась с 27 до 40%, по физике – с 29 до 44%, по информатике – с 36 до 39%, по химии – с 17 до 26%. Не смогли преодолеть минимальный порог по обязательным предметам лишь 0,64% сдававших, тогда как в прошлом году их число достигало 0,74%. По предметам по выбору не сдали 6,2% (ранее 8,5%).

Средний балл выпускников инженерных и IT-предпрофессиональных классов по профильной математике составил 80, по физике – 78,5, по информатике – 77 баллов. Две трети из них набрали более 220 баллов в сумме по трем ЕГЭ.

На ОГЭ число девятиклассников, получивших по 4 экзаменам "отлично", выросло в 1,7 раза – до 12,7 тысячи человек. Количество получивших отметки не ниже "четверки" увеличилось на 14% – до 37,5 тысячи.

ОГЭ по русскому языку на "четыре" и "пять" сдали почти 84 тысячи человек (+16%), по математике – свыше 89 тысяч (+29%). Информатику на "пятерки" сдали более половины экзаменуемых – 17,6 тысячи человек (+22%), физику – 7,2 тысячи (+25%), биологию – 4,7 тысячи (+58%).

5 тысяч девятиклассников, планирующих поступление в 10-й класс, воспользовались возможностью улучшить результаты ОГЭ на диагностике в формате экзамена. Половина из них смогли повысить балл до необходимого.

Кроме того, 44 тысячи учеников, поступающих в колледжи, сдавали только 2 обязательных экзамена вместо четырех – русский язык и математику. Это на 20% больше, чем годом ранее. Количество отличников среди них выросло вдвое – до 1,3 тысячи человек.

По итогам обсуждения в президиуме правительства Собянин поручил продолжить реализацию приоритетных проектов по повышению качества школьного образования.

Ранее сообщалось, что общее количество работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ составило 10 090. Больше всего новых стобалльных результатов зафиксировано по информатике – 82 работы. На втором месте литература (65 работ), далее следуют русский язык (58) и профильная математика (53).