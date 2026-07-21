Капремонт в четырех школах района Строгино завершится к началу учебного года

Фото: Ольга Нуромская

К началу нового учебного года в районе Строгино завершится капитальный ремонт четырех образовательных учреждений. Работы проходят в школе № 69 имени Б. Ш. Окуджавы, школе № 86 имени М. Е. Катукова, школе № 705 и школе № 1619 имени М. И. Цветаевой. В осмотре хода ремонта принял участие депутат Госдумы Евгений Попов.

Здания обновляют по городской программе "Моя школа". Программа включает ремонт фасадов и внутренних помещений, замену инженерных систем, оборудование кабинетов современным оборудованием, приобретение новой мебели и благоустройство прилегающих территорий. При разработке планировочных решений учитываются индивидуальные особенности каждого здания и возраст учащихся.

20 июля состоялась инспекция в корпусе школы № 86 на улице Кулакова, дом 17, корпус 2. Участники пообщались с подрядчиками и оценили готовность здания к открытию. Как рассказал депутат Попов, работы в этом корпусе вышли на финальный этап.

Он уточнил, что 1 сентября туда придут 800 учеников 5–11-х классов. После капремонта в школе будет создана современная образовательная среда. В ней появятся медиатека, актовый зал в форме атриума, универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также научные лаборатории для изучения точных, естественных и гуманитарных наук.

Одновременно с этим в районе Строгино завершается ремонт еще трех школьных объектов. Модернизацию школы № 1302 намерены закончить к следующему учебному году. Всего по программе "Моя школа" в столице реконструируют около 750 зданий до конца 2033 года, добавил депутат.

В настоящее время в корпусе школы № 86 подходит к концу основной этап фасадных работ. Строители переходят к благоустройству прилегающей территории. Около школы оборудуют спортивные зоны с беговыми дорожками, футбольной, баскетбольной и волейбольной площадками, а также местами для настольного тенниса. Уже началась установка малых архитектурных форм.

В текущем году программа охватывает несколько районов Северо-Западного округа. В частности, в Южном Тушине реконструируют два корпуса школы № 2097 на Аэродромной улице и бульваре Яна Райниса. В Северном Тушине приводят в порядок здание школы № 827 на улице Героев-Панфиловцев. В Хорошёво-Мнёвниках модернизируют школы № 138 на улице Берзарина и № 1560 "Лидер" на улице Мнёвники.

В ближайшие годы в округе продолжится развитие образовательной инфраструктуры. В рамках Адресной инвестиционной программы до конца 2028 года на северо-западе Москвы планируется возвести четыре образовательных объекта, общая площадь которых составит 68 тысяч квадратных метров.

Среди них – две школы, детский сад и колледж площадью 50 тысяч квадратных метров, который будет готовить специалистов по направлениям: строительство, промышленность, информационные технологии, транспорт, безопасность и право. Новые учреждения рассчитаны более чем на 8,5 тысячи мест.

Ранее сообщалось, что на западе столицы с 2021 года в рамках Адресной инвестиционной программы построили семь школ. Они рассчитаны почти на 2,8 тысячи учащихся, а общая площадь общеобразовательных учреждений превышает 50 тысяч квадратных метров.