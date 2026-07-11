Сергей Собянин: образовательный комплекс построят в районе Печатники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Печатниках будет построен образовательный комплекс, рассчитанный на 875 учащихся, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

На улице Шоссейной, в новом здании, будут находиться школа и детский сад. В дошкольном блоке, в частности, будут обустроены 12 групп, музыкальный и физкультурный залы.

Для удобства организуют отдельные входы для младших классов, а также средней и старшей школы. В местах общего пользования будет находиться многофункциональное пространство, медблок, медиатека и пищеблок с обеденным залом.

Кроме того, рядом организуют физкультурную площадку и поле для открытых игр, а также зоны для тихого отдыха и подвижных игр и сектор для прыжков в длину.

"Здание комплекса станет украшением ближайших кварталов. Его фасады будут с объемными панелями, а над входной группой разместят декоративное панно, напоминающее каскад пикселей", – подчеркнул градоначальник.

Предполагается, что работы будут завершены в конце 2028 года.

Школа "Ботаника", рассчитанная на 825 учащихся, появится в районе Южного Бутово, рассказал ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. На первом этаже разместят учебные кабинеты, а также обеденный зал с пищеблоком и медблок. На втором и третьем этажах будут находиться специализированные и универсальные классы.

