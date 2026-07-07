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07 июля, 10:25

Город

Школа на 825 учеников появится в районе Южное Бутово

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Школа "Ботаника", рассчитанная на 825 учеников, появится в столичном районе Южное Бутово. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый образовательный объект появится на Бартеневской улице, на территории жилого комплекса "Южные сады", рядом с ландшафтным парком "Южное Бутово". Поблизости находятся остановки наземного городского транспорта.

Предельная площадь сооружения превысит 14 тысяч квадратных метров. На первом этаже школы разместят учебные кабинеты, медблок, обеденный зал с пищеблоком. На втором и третьем этажах появятся универсальные и специализированные классы.

"Этот проект – яркий пример сочетания передовой архитектуры и природного дизайна", – сказал Ефимов.

В облике здания будут сочетаться оранжевые и белые элементы, а отличительной особенностью фасада в целом станет яркое оформление. Над медиатекой появится зенитный фонарь. Кроме прочего, предусмотрены еще два многофункциональных многосветных пространства, которые соединят все этажи, добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Для учеников оборудуют гимнастический и два универсальных спортивных зала. Почти половина территории будет озеленена", – сказал Овчинский.

Навигационная стела с названием школы будет выполнена в стиле супрематизма. В рамках этой же концепции на стенах внутри школы появятся объемные рельефы и рисунки полевых трав и цветов, в том числе одуванчиков.

Для возведения образовательного учреждения столичные власти выделили участок площадью 1,25 гектара. Согласно условиям договора, инвестору нужно возвести здание и ввести его в эксплуатацию в течение пяти лет. Для застройщика будет действовать льготная арендная ставка, указала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее сообщалось, что образовательный комплекс построят на улице Южнопортовой в Печатниках. Он появится недалеко от двух новостроек, которые возводятся по программе реновации. Архитектурная концепция уже согласована. Здание выполнят в виде буквы "Г" из разноцветных объемов. Палитра будет варьироваться от теплых терракотовых до спокойных бирюзовых оттенков.

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