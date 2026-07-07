Сергунина сообщила о начале реставрации усадьбы художника Валентина Серова

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

В московском районе Арбат началась реставрация городской усадьбы середины XIX века, в которой жил и работал художник Валентин Серов. Специалистам предстоит привести в порядок фасады и кровлю старинного здания, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он расположен по адресу Староваганьковский переулок, дом 21, строение 1.

"Усадьба была резиденцией и творческой мастерской Валентина Серова в последние годы жизни. Например, в ней знаменитый живописец создавал портреты современников и эскизы к театральным постановкам", – рассказала Наталья Сергунина.

На этом месте в начале XVI века находилась Благовещенская церковь. Однако в московском пожаре 1812 года она серьезно пострадала и впоследствии была разобрана.

Существующее ныне двухэтажное кирпичное здание построено в 1842 году. Осенью 1908 года в дом переезжает Валентин Серов вместе с семьей, где он проживет до своей смерти в 1911 году. Среди работ, написанных художником в Староваганьковском переулке, – портреты княгини Ольги Орловой, балерины Тамары Карсавиной и промышленника Ивана Морозова.

Ранее в столице завершилась реставрация жилого дома С. В. Мельникова – П. Ф. Емельяновой – Топлениновых, известного как дом Мастера из романа писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Небольшой особняк расположен в Мансуровском переулке. Он является объектом культурного наследия регионального значения.