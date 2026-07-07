Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 11:06

Город

Сергунина сообщила о начале реставрации усадьбы художника Валентина Серова

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

В московском районе Арбат началась реставрация городской усадьбы середины XIX века, в которой жил и работал художник Валентин Серов. Специалистам предстоит привести в порядок фасады и кровлю старинного здания, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он расположен по адресу Староваганьковский переулок, дом 21, строение 1.

"Усадьба была резиденцией и творческой мастерской Валентина Серова в последние годы жизни. Например, в ней знаменитый живописец создавал портреты современников и эскизы к театральным постановкам", – рассказала Наталья Сергунина.

На этом месте в начале XVI века находилась Благовещенская церковь. Однако в московском пожаре 1812 года она серьезно пострадала и впоследствии была разобрана.

Существующее ныне двухэтажное кирпичное здание построено в 1842 году. Осенью 1908 года в дом переезжает Валентин Серов вместе с семьей, где он проживет до своей смерти в 1911 году. Среди работ, написанных художником в Староваганьковском переулке, – портреты княгини Ольги Орловой, балерины Тамары Карсавиной и промышленника Ивана Морозова.

Ранее в столице завершилась реставрация жилого дома С. В. Мельникова – П. Ф. Емельяновой – Топлениновых, известного как дом Мастера из романа писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Небольшой особняк расположен в Мансуровском переулке. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

На Кудринской площади началась реставрация сталинской высотки

Читайте также


город

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика