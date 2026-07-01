Дома с классическими капителями обновляют в Москве в рамках программы капремонта

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве обновят здания, в архитектуре которых использованы классические элементы, восходящие к античности. Один из главных таких элементов – ордер (архитектурная композиция, состоящая из вертикальных и горизонтальных частей: колонн или пилястр, а также антаблемента. – Прим. ред.), сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Существует три классических ордера – дорический, ионический и коринфский. Каждый из них отличается оформлением капителей, венчающих колонны и пилястры. Для дорического ордера характерны строгость и лаконичность, для ионического – завитки, а для коринфского – растительный декор.

По улице Можайский Вал, дом 6 расположен жилой дом, лоджии которого оформлены пилястрами с лепниной, включая классические коринфские капители. Восьмиэтажное здание было построено в 1954 году по индивидуальному проекту в стиле советской неоклассики. Уличные фасады украсили ниши лоджий с колоннами, архивольтами, барельефами и пилястрами. Верхняя часть дома оформлена колоннами с капителями, а нижняя рустованная часть фасада декорирована звездами.

В 2024 году здесь провели капитальный ремонт фасада, подъездов и заменили стояки центрального отопления. Работы начались с очистки и промывки фасадов, после чего был удален старый штукатурный слой. Открытые поверхности обработали антигрибковыми составами, а при необходимости выполнили локальную вычинку кирпичной кладки. После оштукатуривания фасады окрасили.

Кроме того, специалисты привели в порядок входные группы, заменили тамбурные двери. В подъездах обновили напольную плитку, покрасили стены, отремонтировали ступени, заменили поручни и установили новые почтовые ящики. Также была полностью обновлена система наружного водостока.

В 2025 году завершился капитальный ремонт дома по адресу улица Земляной Вал, дом 42/20. Восьмиэтажное здание было построено в 1952 году по индивидуальному проекту в стиле советской неоклассики.

Дом имеет Г-образную форму со скругленным углом. Уличные фасады выделены эркерами и ризалитами, а два нижних этажа отделаны рустом. На уровне шестого и седьмого этажей расположены портики с колоннами и пилястрами ионического ордера, дополненные балюстрадами и кронштейнами. Балконные плиты опираются на кронштейны с барельефами в виде растительного орнамента и венков. Завершает композицию венчающий карниз.

В ходе капитального ремонта специалисты обновили фасад, подъезды, крышу и подвальные помещения, а также заменили ряд инженерных систем. Реставрация фасада началась с очистки открытых поверхностей. Особое внимание уделили многочисленным архитектурным деталям: колоннам и пилястрам с капителями, сандрикам, модульонам, кронштейнам под балконами.

После этого здание заново оштукатурили и окрасили, вернув ему историческую цветовую гамму: нижняя рустованная часть фасада получила цвет "коричневый дуб", основной объем здания – оттенок "бежевый мел". Также специалисты обновили входные группы, отремонтировали цоколь и установили новую систему наружного водостока.

В подъездах обновили штукатурный слой, напольную плитку, покрасили стены и потолки. На скатной крыше заменили металлическое кровельное покрытие, а в чердачных помещениях обеспечили необходимый температурно-влажностный режим. Кроме того, были отремонтированы подвалы и заменены стояки и магистрали холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

В 2026 году работы по капитальному ремонту домов с классическими капителями продолжились. Один из таких объектов расположен по адресу Ленинградское шоссе, дом 19. Здесь обновляют фасад и электросеть.

Шестиэтажный жилой дом Г-образной формы был построен в 1940 году по индивидуальному проекту в стиле советской неоклассики. Его капители относятся к дорическому ордеру. На фасадах, выходящих на улицу, четвертый и пятый этажи отделены от остальных частей здания профилированными карнизами. Углы оформлены пилястрами в верхней части и рустом в нижней.

Группы балконов объединены междуэтажными портиками с пилястрами. Парадные входы выделены порталами с карнизами на кронштейнах. Часть окон украшена наличниками и сандриками в виде фронтонов. По периметру здания проходит венчающий карниз.

В настоящее время мастера уже очистили и промыли фасады, обработали поверхности антигрибковыми составами. Все декоративные элементы, включая пилястры, фронтонные сандрики и модульоны венчающего карниза, будут полностью восстановлены.

После завершения штукатурных работ фасад вновь окрасят в исторический цвет "светлая слоновая кость", а декоративные элементы выделят классическим белым цветом. Кроме того, специалисты приведут в порядок балконы, обновят входные группы, отремонтируют цоколь и отмостку, а также заменят систему наружного водостока.

Между тем свыше 80 зданий цвета слоновой кости обновили в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2015 года. Работы позволили освежить внешний вид домов, сохранив их исторический облик. В числе обновленных зданий оказался пятиэтажный дом 9 на улице Маршала Новикова в СЗАО.