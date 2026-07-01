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01 июля, 15:44

Спорт

Российские гребцы пропустят ЧМ в Польше из-за отказа в выдаче виз

Фото: 123RF.com/serezniy

Российские спортсмены пропустят юниорское и молодежное первенство мира по гребному слалому, которое проходит в польском Кракове с 30 июня по 5 июля, из-за проблем с получением виз. Об этом РИА Новости заявил главный тренер сборной Максим Образцов.

По его словам, Польша законодательно отказывает в выдаче виз российским гражданам. Команда пыталась решить вопрос через третьи страны и запрашивала приглашения в Венгрии, Словении, а также Германии, однако те предоставили документы только для въезда на свою территорию, а не в Польшу.

"Ситуация с поляками носит единичный характер, потому что недавно мы спокойно съездили в Германию. С немцами у нас таких проблем не возникло", – добавил собеседник агентства.

Примечательно, что Международная федерация каноэ допустила россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее российская сборная победила в медальном зачете чемпионата Европы по прыжкам в воду среди спортсменов не старше 15 и 18 лет в Будапеште. На счету россиян 9 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды. Второе место заняла Германия – у нее 5 золотых и по 2 серебряных и бронзовых медалей, третье – Украина с 3 золотыми и серебряными, а также 8 бронзовыми. Российские спортсмены выступали под флагом РФ и в сопровождении национального гимна.

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