Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 15:12

Происшествия

Два человека пострадали при атаке БПЛА по предприятиям в Пензе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека пострадали в результате атаки украинских дронов по Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Целью ударов стали два предприятия, уточнил он, отметив, что ранения получили сотрудники одного из них. В частности, женщине оказали медпомощь амбулаторно, после чего отпустили домой, а мужчине, получившему серьезные осколочные ранения, провели экстренную операцию.

"Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии", – написал Мельниченко, добавив, что семьям пострадавших будет предоставлена вся необходимая поддержка, в том числе материальная.

Вместе с тем глава региона рассказал, что сразу после атак посетил объекты для руководства работами по ликвидации последствий и оказанию помощи раненым.

Налеты дронов ВСУ на Пензенскую область продолжаются с утра 1 июля. Первые БПЛА удалось сбить, однако обломки повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. К работе на месте происшествия привлекались службы экстренного реагирования.

Читайте также


происшествиярегионы

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика