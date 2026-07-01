Два человека пострадали при атаке БПЛА по предприятиям в Пензе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека пострадали в результате атаки украинских дронов по Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Целью ударов стали два предприятия, уточнил он, отметив, что ранения получили сотрудники одного из них. В частности, женщине оказали медпомощь амбулаторно, после чего отпустили домой, а мужчине, получившему серьезные осколочные ранения, провели экстренную операцию.

"Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии", – написал Мельниченко, добавив, что семьям пострадавших будет предоставлена вся необходимая поддержка, в том числе материальная.



Вместе с тем глава региона рассказал, что сразу после атак посетил объекты для руководства работами по ликвидации последствий и оказанию помощи раненым.

Налеты дронов ВСУ на Пензенскую область продолжаются с утра 1 июля. Первые БПЛА удалось сбить, однако обломки повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. К работе на месте происшествия привлекались службы экстренного реагирования.

